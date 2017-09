EUA ordena retirar «més de la meitat» del personal de la seva ambaixada a Cuba

EUA va ordenar ahir la retirada de tot el personal no essencial de l'ambaixada a Cuba, que suposa «més de la meitat» dels funcionaris allà, en resposta dels «atacs» patits per almenys 21 nord-americans destinats a l'illa, l'autoria dels quals encara es desconeix. La mesura pretén «minimitzar el nombre de personal nord-americà amb risc de quedar exposat» als atacs. El Departament d'Estat no ha confirmat que els atacs es produïssin amb un dispositiu «acústic», com afirmen diversos mitjans nord-americans, que asseguren que alguns afectats tenen lesions cerebrals lleus i pèrdua d'audició arran dels incidents.

L'ordre de sortida dels funcionaris i dels seus familiars «resultarà en la reducció de més de la meitat del personal de l'ambaixada», va precisar la font. Aquesta reducció es mantindrà «fins que Cuba pugui garantir la seguretat del personal» nord-americà a l'illa, va afegir. EUA no responsabilitza directament el Govern cubà, almenys de moment, dels danys, que fins ara definia com a «incidents» i ara identifica com a «atacs específics».