Merkel adverteix que la UE s'està quedant enrere en noves tecnologies

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va reconèixer divendres que la UE s'està quedant enrere en noves tecnologies i va instar a una cooperació més gran en aquest àmbit i a assolir un mercat comú digital per no dependre de tercers països.

Merkel va fer aquestes declaracions en una breu roda de premsa al final de la cimera informal de líders celebrada entre dijous i ahir, divendres, a Tallin, centrada en l'economia digital.

«En moltes àrees» de la digitalització «no som els primers del món», va reconèixer la cancellera alemanya, que va dir que al bloc li queda «molt per fer» en aquest àmbit, tot i que ara hi ha «molt bona disposició» per avançar, a més d'una situació econòmica «relativament bona».

«Ha estat un dia inspirador que deixa clar que estem encara lluny de ser líders mundials», va resumir Merkel.

Aconseguir un mercat digital únic és ara mateix una prioritat per a la cancellera alemanya, que s'ha referit a això com «la cinquena llibertat», amb referència a les quatre clàssiques, les de lliure circulació dins de l'àrea comunitària de persones, béns, serveis i capitals.

«Si no aconseguim un mercat únic digital, dependrem de la resta del món», va advertir.

Els líders europeus, va explicar Merkel, van parlar ahir d'establir un protocol conjunt per a les comunicacions digitals 5G, de cooperació en intel·ligència artificial, d'educació i formació contínua, de les qüestions ètiques lligades al desenvolupament del cotxe autònom i de compartir inversions i experiència en l'àrea de l'economia digital.