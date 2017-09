Turull diu que l'entrada al CTTI no evitarà l'1-O, però impedirà als ciutadans fer tràmits

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha assegurat que l'entrada de la Guàrdia Civil al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat no afecta la logística de l'1-O però sí que impedirà als ciutadans fer altres tràmits. "Que tothom estigui tranquil, demà es votarà, es comptarà i si cal es recomptarà", ha assegurat. Turull ha criticat la "desproporció" en l'actuació i ha demanat que es reconsideri la decisió perquè entre els 29 aplicatius que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va demanar suspendre temporalment n'hi ha que afecten directament el funcionament de la Generalitat i dels ciutadans. Ha posat com a exemple que dilluns i dimarts aquells a qui se'ls acabi el termini per liquidar tributs de la Generalitat no ho podran fer, tampoc entrar res al registre perquè és un dels afectats i la pròpia Generalitat no podria comunicar res al TSJC en cas que fos necessari perquè el registre no funcionarà. "Demanem que posin sentit comú", ha dit.

Turull ha qualificat de "ridícul" que s'hagi demanat suspendre temporalment aplicatius com el cens de persones amb discapacitat o de càrrecs electes ja que no tenen res a veure amb el referèndum i, per contra, "acabarà afectant molt als ciutadans". "Si a un ciutadà se li acaba dilluns el termini per presentar al·legacions, el registre no funcionarà i si la Generalitat ha de fer una comunicació en temps i forma no ho podrà fer", ha dit.

En aquest sentit, ha explicat que s'està atenent a la Guàrdia Civil "en una sala al costat de l'entrada" i que se'ls està demanant que siguin "conscients" de les conseqüències que pot tenir tancar alguns d'aquests aplicatius. El portaveu ha afegit que estan demanant que "reconsiderin" aquesta actuació perquè és "desmesurada completament".

Davant d'això, s'ha preguntat quin és l'objectiu final i si el que es pretén és "col·lapsar definitivament" la Generalitat. Per a Turull, s'està arribant "al terreny de l'absurd" i ha insistit que el referèndum és "imparable".