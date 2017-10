Comença l'alto el foc bilateral entre el govern i l'ELN a Colòmbia

El govern colombià i la guerrilla de l'Exèrcit d'Alliberament Nacional (ELN) van emetre les ordres respectives perquè avui comenci un cessament del foc bilateral de 101 dies, el primer en 53 anys d'existència del grup rebel. La mesura és la principal fita en els diàlegs de pau que el govern i l'ELN van començar el febrer passat a Quito i que no semblaven avançar fins l'inesperat anunci de cessament del foc i d'hostilitats anunciat el 4 de setembre passat.

«Amb el decret que acabo de signar, s'ordena al ministre de Defensa, a les Forces Militars i a la Policia un cessament al foc amb l'ELN a partir de les zero hores del diumenge primer d'octubre», va explicar el president colombià, Juan Manuel Santos, després de signar el corresponent document a la Casa de Nariño. El cessament del foc tindrà una durada de 101 dies, de manera que acabarà el 9 de gener del 2018.

Per a Santos, aquest cessament al foc pot ser renovat i va mostrar la seva esperança que «sigui el primer pas per aconseguir la pau amb aquest grup guerriller». «Aquest cessament al foc i d'hostilitats es fa amb un propòsit humanitari, per protegir la població civil, per defensar els seus drets i llibertats», va destacar el mandatari. Santos va recordar que aquest serà el primer cessament al foc amb l'ELN, que sí que ha fet aturades en les seves activitats criminals breus i temporals, fet pel qual va destacar que implica que «han de deixar de segrestar, de reclutar menors, de posar mines i d'atacar les infraestructures».

Aquesta setmana la petroliera estatal Ecopetrol va denunciar diversos atemptats contra l'oleoducte Caño Limón-Coveñas als departaments de Norte de Santander i Arauca.