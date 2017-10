La Creu Roja insta a trobar una solució per als vuit tripulants del vaixell C-Star

La Creu Roja de Catalunya va instar ahir a accelerar els tràmits per trobar una solució per als vuit tripulants del vaixell C-Star, que pateixen estrès i hipertensió després d'estar-se més de 15 dies a alta mar sense recursos i sense poder atracar a cap port ubicat en territori català.

La Creu Roja s'està encarregant de portar cada dos o tres dies aliments i aigua al vaixell, que es troba fondejat a cinc milles del port de Barcelona, on no pot atracar perquè el seu armador no costeja ni acredita el vaixell perquè pugui fer-ho.

Els tècnics de la Creu Roja, amb el suport del Salvament Marítim i de la Guàrdia Civil, van portar novament ahir aliments, aigua i carn fresca als tripulants del vaixell i a un infermer que revisa el seu estat de salut.

Els vuit tripulants són originaris de Sri Lanka i depenen que els pagui l'armador del vaixell, de nacionalitat anglesa, per poder tornar al seu país si aconsegueixen que el vaixell atraqui a Barcelona. El C-Star també va intentar atracar a Palamós. La Creu Roja ha certificat que els mariners pateixen estrès, hipertensió i estan cansats de la situació.