Dimiteix el secretari de Salut dels EUA

? El secretari de Salut dels EUA, Tom Price, va presentar la seva dimissió per haver realitzat viatges en avions privats, llogats a empreses, per valor de 340.000 euros des del maig. A això se sumen 425.000 euros més gastats en vols d'avions militars en el mateix període. Price va declarar a la premsa que només havia agafat aquests avions quan no havia trobat cap vol regular per anar a les seves destinacions, però es va demostrar la falsedat de l'afirmació.