EN DIRECTE | Última hora del referèndum de Catalunya

Un total de 5.344.358 catalans estan cridats a votar en el referèndum d'autodeterminació de Catalunya convocat pel Govern de la Generalitat aquest diumenge, 1 d'octubre. La cita, declarada il·legal pel Tribunal Constitucional, es preveu que esdevingui una mobilització multitudinària, tot i la incertesa de què passarà i que Regió7 et narrarà en directe.

7.20 h - Santpedor dóna instruccions als concentrats



A la biblioteca de Santpedor, un dels col·legis electorals del poble, alguns dels 300 concentrats han tret altaveus per donar instruccions sobre com cal actuar en cas que apareguin els Mossos d'Esquadra o algun dels cossos de seguretat de l'Estat. Una de les consignes cridades és 'com-hi, ens queden només unes hores i ja ho tenim!''

7.18 h - Arriben les primeres urnes



En alguns col·legis han començat a arribar les urnes del referèndum. Arriben de forma discreta.

7.17 h - Dues-centes persones a l'escola Alfons I de Puigcerdà



Unes dues-centes persones omplen l'escola Alfons I de Puigcerdà des de quarts de sis del matí acompanyant els que hi han passat dues nits. Els veïns protegeixen els accessos esperant la possible arribada dels cossos policials. A Bellver un centenar de veïns s'organitza al Centre Cívic per assegurar el referèndum.

7.11 h - Tot recollit i a punt per votar al Guillem Catà



Unes 200 persones es concentren a hores d'ara a les portes de l'institut Guillem Catà. 50 voluntaris han fet nit al gimnàs de l'institut i a partir de les 5 h desenes de veïns s'han sumat a la concentració. L'espai que servia de dormitori ha quedat completament recollit i ja està tot a punt per poder votar.

7.07 h - Sant Joan crida «voti, voti, voti»



A l'IES Quercus hi ha unes 130 persones molt animades. Crits de "voti voti voti, dictador el qui no voti". A Call Gallifa s'hi concentren més de 150 persones.

6.55 h - Preparant la resposta a la intervenció dels Mossos



A l'escola Sant Vicenç ja no hi ha les portes de l'entrada al recinte. Al Pare Algué de Manresa, estan preparats per tancar amb clau i cadenat el col'·legi per evitar intervenció policial. A l'exterior centenar de persones fan d'escut.

6.49 h - La regidora Anna Crespo, entre els voluntaris que hi ha a l'Escola d'Art



Unes 70 persones han dormit a l'Escola d'Art de Manresa. La regidora de l'Ajuntament Anna Crespo és entre els 150 concentrats que aquest matí ocupen el col·legi electoral.

6.42 h - Moment d'alerta a Santpedor



A l'escola Riu d'Or de Santpedor, ha creat alerta el pas d'un cotxe de la Policia Local i també d'una furgoneta que alguns han considerat sospitosa. Falses alarmes. De totes maneres, això ha fet que la majoria dels 300 concentrats, que estaven al carrer, hagin entrat dins del porxo d'entrada.

6.40 h - Preparatius per constituir les meses electorals



A l'escola Pare Algué de Manresa es prepara la constitució de meses electorals amb els primers votants que han acudit al col·legi electoral. A les 8 es constituiran. Expliquen que donat que el cens és telemàtic es podrà votar des de qualsevol mesa si es consta al cens.

6.25 h - Esmorzar i organització a La Font i a la Sèquia



Al Col·legi la Sèquia de Manresa, amb més de 200 persones, predomina la tranquil·litat. Ara és moment de preparar l'esmorzar. A l'escola La Font hi ha més de 300 persones. S'acaba de fer reunió i s'ha decidit fer dos grups per col·locar-se davant de cada porta per si apareix la policia. De moment, no n'hi ha.

6.18 h - Sant Vicenç va omplint les dues escoles



Ja hi ha prop de 500 persones entre els dos centres del poble on avui hi haurà meses de l'1-O: l'escola Sant Vicenç i l'institut.

6.12 h - Avinyó es concentra a l'escola Barnola



A Avinyo, de moment ja hi ha mes de 200 persones a fora i se n'han quedat a dormir una seixantena a dins l'escola Barnola.

6.01 h - Santpedor també comença a omplir els co·legis



A Santpedor, unes 150 persones es concentren a la capella de Sant Andreu, un dels tres col·legis electorals del poble.

5.59 h - Cada vegada més gent davant dels col·legis de Manresa



150 persones al Pare Algué. Ara es distribueixen en tres torns perquè serà un dia llarg. També unes 150 a l'escola Bages i desenes davant la FUB. En continuen arribant.

5.52 h - Unes 230 persones ocupen l'escola Pla del Puig de Sant Fruitós



La crida a Sant Fruitós està reunint moltes persones a l'interior de l'escola Pla del Puig, un dels dos col·legis electorals del poble. S'hi han quedat a dormir una cinquantena de persones i el pati s'ha despertat ple tendes campanya. Alguns amb termos amb cafè amb llet

5.44 h - Berga es mobilitza als diferents col·legis



A les 5 del matí centenars de persones ja eren davant o dins dels deu punts de votació de la ciutat. Alguns d'ells hi havien passat la nit dins de les activitats organitzades per ocupar massivament aquest centres des de divendres a la tarda. Per exemple, a l'edifici dels jutjats vells, que romania tancat des del 2011 i s'ha reobert aquest cap de setmana per substituir el col·legi que hi hauria d'haver hagut a Hisenda, a primera del matí ja hi havien concentrades més d'un centenar de persones tant a l'interior com a l'exterior de l'edifici. Homes i dones de diferents edats que han acudit a al crida a ocupar els col·legis.

5.37 h - 200 persones a la Reinaixença de Manresa



A la capital del Bages els col·legis electorals es van omplint. Al Lluís de Peguera una vintena de persones hi han passat la nit. Hi ha força gent davant La Llar de Valldaura.

5.25 h - Unes 150 persones a les protes de l'escola de Sant vicenç



A Sant Vicenç de Castellet, la jornada de l'1-O ha començat ben d'hora amb xocolata desfeta i coca. A les portes de l'escola hi ha unes 150 persones.

5.23 h - 2.315 col·legis a tot catalunya



El Govern ha xifrat en 2.315 els col·legis electorals que obriran portes per acollir la consulta d'autodeterminació de Catalunya.

5.19 h. - Tranquil·litat a Sant Joan



La nit ha passat sense incidències dins l'institut de Sant Joan de Vilatorrada. A les portes s'hi reuneix unes 70 persones.

5.10 h - Desenes de persones passen la nit als col·legis electorals de l'Anoia



Diverses persones s'han concentrat al llarg de la nit els col·legis electorals de l'Anoia. A Igualada hi ha gent dormint a: escola de música, escola Ramon Castelltort i Garcia Fossas; i a la cònca d'Òdena, als col·legis de Montbui i Vilanova. Al centre d'educació primària Garcia Fossas, al nord de la capital de l'Anoia, uns 45 joves han passat la nit a l'interior de les instal·lacions. Al llarg de tot el dia també s'han convocat activitats familiars per tan de mantenir l'escola oberta. La convocatòria als col·legis electorals a tota la comarca és a les 5am.

5.02 h - Dues patrulles de Mossos a les Escodines



Al Casal de les Escodines de Manresa, ja hi ha gent a punt per votar. També dues patrulles dels Mossos.

Quan comença la votació?



Els col·legis electorals, que el TSJC ha ordenat precintar des de divendres a la tarda i fins diumenge a nit, son en gran part els mateixos edificis que alberguen col·legis electorals en eleccions convencionals. Si el pla del Govern català segueix el seu curs, s'hi podrà votar entre les 9 del matí i les 8 del vespre.

Un total de 207 col·legis electorals estaran ubicats a la ciutat de Barcelona i 824 més a la resta de la vegueria de la capital. A les Comarques Centrals n'hi haurà 287; 384 a Girona, 218 a Tarragona; 99 a les Terres de l'Ebre i 93 al Pirineu.

On votar pel referèndum de Catalunya?



Cada ciutadà, per saber on votar en el referèndum de Catalunya, disposa d'un seguit de canals informatius habilitats per la Generalitat. A més de webs, que han anat canvian't d'URL segons la fiscalia n'ordenava la seva clausura, també s'ha habilitat una aplicació per a telèfons Android i perfils de Twitter i Instagram.