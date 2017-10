La Fiscalia estudia accions contra els Mossos

La Fiscalia avaluarà al llarg del dia si ha d'actuar contra els Mossos d'Esquadra per la seva forma de procedir davant el referèndum de l'1-0, segons fonts del Ministeri Públic.

"L'actuació dels Mossos no es podrà valorar fins que acabi el dia", han assenyalat fonts de la Fiscalia General de l'Estat davant les informacions aparegudes en diversos mitjans, que afirmen que la Fiscalia actuarà contra els Mossos per la seva 'passivitat' per evitar el referèndum.

D'altres fonts consultades per Efe han assegurat que de moment no hi ha res decidit i respecte a quina Fiscalia correspondrien aquestes actuacions han assenyalat que tot dependrà de com es qualifiquin els fets.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar concretament als Mossos d'Esquadra el tancament dels col·legis per evitar la celebració del referèndum il·legal, pel que la jutge que dirigeix el procediment contra l'1-O podria també actuar d'ofici si considera que la policia autònoma l'ha desobeït sense necessitat que l'insti a això la Fiscalia.