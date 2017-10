Gabriel condemna les càrregues de la policia espanyola

La diputada sallentina de la CUP Anna Gabriel ha condemnat "profundament" les càrregues "violentes i indiscriminades" de la policia espanyola, i ha assegurat que l'únic responsable de la violència aquest 1 d'octubre és l'Estat. "Espero que el món vegi que el que està fent l'Estat és carregar, ferir i atacar gent que l'únic que vol és exercir el seu dret a vot, un dret que no hauria d'estar prohibit enlloc", ha assegurat. En aquest sentit, Gabriel ha dit que l'Estat ha perdut "tota legitimitat".

La diputada de la CUP ha estat la primera persona que ha votat al col·legi electoral ubicat a l'antiga biblioteca de Sallent. Després d'exercir el seu dret a vot, ha condemnat "profundament" les càrregues que la policia espanyola està duent a terme a diversos col·legis electorals del país i ha dit que l'únic responsable de la violència és l'Estat.

Gabriel ha lamentat la forma amb què l'estat espanyol ha decidit respondre, i ha assegurat que, "si encara li quedava una mica de legitimitat, aquest diumenge l'ha perdut tota". Respecte a la possibilitat de fer una DUI davant la impossibilitat de votar, Gabriel ha dit que la CUP s'até a la literalitat de la Llei del Referèndum aprovada pel Parlament.

La parlamentària ha instat els ciutadans a agrupar-se per defensar els col·legis electorals i ha demanat que, a cada tancament, la gent s'organitzi per anar a alguna altra escola, ja que el cens és universal i, per tant, es pot votar a qualsevol col·legi electoral.

"Avui no és un dia per quedar-se a casa, és un dia d'estar al voltant dels col·legis de forma massiva, solidària i acompanyada fins que tanquin al vespre", ha afegit. Per Gabriel, "si avui ens quedem a casa i no sortim a votar, qui guanya és el cop de porra". Al col·legi electoral de Sallent on la diputada de la CUP ha votat s'havia previst la possible visita de l'extrema dreta per la presència de Gabriel. Finalment, no ha estat així i la diputada ha pogut votar amb tota tranquil·litat.