El Govern denuncia Guàrdia Civil i policia per lesions, coaccions, desordres i delictes contra els drets individuals

La denúncia del Govern contra l'actuació dels agents de la Guàrdia Civil i la policia que han participat en el dispositiu d'aquest diumenge fa constar entre els fets denunciats múltiples delictes de lesions, danys en béns de domini públic i privat, coaccions i amenaces, desordres públics i un delicte comès per funcionaris contra els drets individuals, previstos als articles 540 del Codi Penal, per "prohibició o dissolució de reunió pacífica" el 542 per "impedir a una persona l'exercici d'altres drets cívics reconeguts per la Constitució i les lleis". Així consta en una de les denúncies presentada aquest diumenge i per la qual ja s'han obert diligències, la que s'ha adreçat al jutjat de guàrdia de Barcelona. El Govern sol·licita en aquesta denúncia que acordi la immediata suspensió de totes les actuacions policials que s'estan duent a terme en el territori de tot Catalunya i que acordi també la pràctica de les diligències que consideri procedents per esclarir els fets denunciats.