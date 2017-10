L'Associació de Mitjans d'Informació, amb la Constitució

Des de l'Associació de Mitjans d'Informació (AMI), que agrupa més de vuitanta mitjans espanyols en suport digital i en paper, volem expressar la nostra més profunda preocupació per l'amenaça que representa el referèndum anunciat pel Govern de la Generalitat per a la democràcia, l'ordre constitucional, les llibertats, la unitat i la convivència pacífica de tots els espanyols.

Defensem la legalitat democràtica i l'Estat de Dret enfront d'una consulta que ha estat declarada il·legal pel Tribunal Constitucional per vulnerar la Constitució i que contravé també l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Exigim el respecte a les resolucions judicials i advoquem pel diàleg i l'intercanvi de totes les idees com la via més adequada per resoldre el conflicte i preservar l'estabilitat de la nostra democràcia.

La Constitució de 1978 ens ha brindat el període més llarg de pau, progrés i prosperitat de la nostra història. Els seus principis i valors, basats en un esperit integrador, constitueixen a Catalunya ia la resta d'Espanya la millor garantia de la unitat i la pluralitat de la nostra nació i el reconeixement inequívoc de la nostra riquesa i diversitat territorial.

Creiem que és molt més el que ens uneix que el que ens separa i que per això, davant el desafiament secessionista, val la pena que redoblem els nostres esforços per, entre tots, reconstruir ponts i restaurar el camí de la tolerància, la responsabilitat, el sentit comú i el respecte indestructible a la llei.

Finalment, mostrem a més la nostra més enèrgica repulsa a les pressions que reben a Catalunya els professionals de la informació que no assumeixen el discurs sobiranista. El lliure exercici del periodisme, la llibertat de premsa i el dret a la informació són pedra angular a tot estat democràtic i exigim que cessi qualsevol manifestació d'assetjament als periodistes locals o estrangers.