Mas denuncia l''actitud repressiva' de l'Estat 'davant la gent indefensa'

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha anat a votar aquest matí al col·legi Infant Jesús de Barcelona, on ha denunciat l'"actitud repressiva" de l'Estat "davant la gent indefensa" que s'ha concentrat davant dels punts de votació per impedir l'entrada de la policia.

En declaracions als periodistes, Mas ha titllat de "violenta" l'acció policial per impedir la votació, suspesa pel Tribunal Constitucional, en algunes escoles catalanes i ha acusat el Govern central de "voler equiparar el moviment sobiranista a un moviment violent", cosa que "han desmentit els fets d'aquest matí", ha subratllat.

Mas ha anat al seu col·legi habitual a la Travessera de Gràcia de Barcelona, on ha votat poc abans del migdia, hores després que diversos agents de la Policia Nacional intentessin desallotjar desenes de persones que estaven concentrades a la porta i que han impedit que el dispositiu accedís a l'escola.

L'expresident ha agraït als milers de persones que s'han mobilitzat avui "per protegir els punts de votació" i que s'han comportat "amb una mostra de civisme total i absoluta", després de la qual cosa ha assegurat que "sense aquestes persones l'1-O no hauria estat possible".

Mas també ha qualificat d'"antidemocràtiques" les accions de la Policia Nacional a diversos punts de votació de tot Catalunya i ha criticat que l'Estat "vulgui impedir fins i tot mitjançant pràctiques abusives que la gent voti en el referèndum" sobre la independència de Catalunya.