La Moncloa considera que s'ha actuat de manera «impecable» davant l'ús dels ciutadans com a «escuts humans»

Fonts de La Moncloa han apuntat aquest diumenge que el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil han actuat a Catalunya de manera "impecable" i han acusat els organitzadors del referèndum d´utilitzat els ciutadans com a "escuts humans". Segons aquestes fonts, les càrregues policials que han generat més de 300 ferits eren quelcom "inevitable" davant un govern de la Generalitat que s´ha instal·lat en la "desobediència" i que "tira la gent al carrer per intentar fer xantatge a la democràcia". "Quan xoca la legalitat i la desobediència, en democràcia s´imposa necessàriament la legalitat", apunten, i l´actitud del Govern de la Generalitat ha estat "deplorable". "Sabíem el que passaria i que veuríem imatges que no voldríem haver vist", afegeixen, però el Cos Nacional de Policia i la Guàrdia Civil "ens han defensat a tots".