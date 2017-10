Municipis de la Catalunya Central blinden els col·legis per dificultar l'accés de la Guàrdia Civil

Davant les diverses càrregues policials que hi ha hagut a diferents municipis de la Catalunya Central, aquells que encara no han rebut la visita de la policia estatal blinden els seus col·legis electorals per dificultar l'accés de la policia a l'interior dels equipaments. És el cas de Santpedor o Sallent, al Bages, on s'ha optat per concentrar tots els punts de votació en un de sol per tal de ser més gent protegint els col·legis. A Santpedor, els veïns han col·locat barricades a tots els accessos del nucli antic, i a Sallent, tenen preparades cadenes i bastides per evitar així l'accés de la policia a l'antiga biblioteca. Centenars de persones es concentren ara davant dels centres disposats a oferir resistència pacifica. Mentrestant, les cues persisteixen a la majoria de punts de votació de les comarques centrals.