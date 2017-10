Pep Guardiola, consternat per la contundència policial: «Ja n'hi ha prou»

«Han ferit molta gent per anar a votar; no per robar un banc, si no per anar a votar». Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, es mostrava consternat aquest diumenge al vespre en una entrevista a Catalunya Ràdio per les càrregues policials contra ciutadans durant la votació del referèndum de Catalunya.

El tècnic de Santpedor, que s'ha mostrat en incomptables ocasions a favor del dret a decidir, ha dit que el succeït avui és «molt gros» i diu que «els darrers anys han sortit milions de persones al carrer i no han tirat ni un paper al terra. Ja n'hi ha prou que ens donin lliçons els qui avui han ferit més de 700 persones».

Guardiola lamentat que «llegeixes segons quina premsa que diu que s'ha agredit a agents. Però, amb què podia la gent atacar els policies?». També ha assenyalat que «no sé quins interlocutors ho han de fer, però això s'ha d'aturar». I ha apuntat directament al PP com a culpable.