El portaveu de la delegació internacional: «El referèndum s'ha fet sota circumstàncies difícils i ha estat un èxit»

El portaveu de la delegació internacional per l'1-O, Dimitrij Rupel, ha afirmat que el referèndum s'ha fet sota "circumstàncies difícils" i considera que ha estat "un èxit". En aquest sentit, ha constat que el procés estava "ben preparat" i d'acord amb la legislació actual espanyola. "Les activitats als col·legi han estat amenaçades i obstruïdes per intervencions externes, incloent l'ús de violència per part de la policia espanyola", ha assegurat Rupel en una roda de premsa al centre internacional de premsa. El portaveu de la delegació parlamentària internacional ha qualificat d'"amenaçadora" la intervenció de la Guàrdia Civil i la policia espanyola, que creu que es podria qualificar com a "brutal" i "violadora dels drets humans".

Segons la delegació internacional, el "poble català" ha fet una demostració de força quant al dret al vot i al procés democràtic, una "autèntica mobilització política" de la nació catalana.

Davant de tot això, creuen que els resultats de l'1-O s'han de tenir en compte a la comunitat internacional, especialment per part de la Unió Europea, el Consell d'Europa i les autoritats espanyoles.