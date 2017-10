La premsa internacional es fa ressò de les càrregues policials davant d'un «desafiament pacífic»

Mitjans d'arreu del món segueixen la votació d'aquest diumenge a Catalunya a través de corresponsals i enviats especials. 'The Guardian' informa dels més de 300 ferits per bales de goma disparades per la policia i destaca que "esclata la violència" mentre els catalans intenten donar el seu vot per la independència "en un desafiament pacífic". Il·lustra el directe amb la fotografia d'un policia apuntant contra els votants. A més, es fa ressò de diferents vídeos difosos a les xarxes socials que mostren escenes de violència en alguns punts de votació. La BBC destaca "Enfrontaments mentre els catalans desafien amb el vot". La cadena britànica també reporta el nombre de ferits i afirma que el referèndum ha començat "de forma caòtica", amb els enfrontaments tenint lloc a mesura que la policia "intentava impedir que es produís el vot". En un vídeo mostra agents de la policia trencant la porta d'un dels centres de votació i actuacions policials contra les persones que eren en aquests punts per votar.

La CNN obre l'edició digital amb el missatge "Caos a Catalunya" i la imatge d'un agent de la policia agafant per la força a una noia en un centre de votació. En l'article que acompanya la imatge la cadena recull que el referèndum "ha derivat ràpidament en el caos" aquest diumenge, a mesura que la policia espanyola ha acudit a diferents escoles i centres i s'ha "enfrontat amb els votants".

El 'New York Times' obre la secció internacional amb Catalunya i afirma que els catalans "desafien" Espanya i voten sobre la independència, "amb enfrontaments" amb la policia. "Desafiant a les autoritats espanyoles, desenes de milers de catalans han anat a votar diumenge", recull el text, que també destaca que en alguns llocs la policia ha utilitzat bales de goma "per dispersar els votants, molts dels quals havien passat la nit a les sales de votació per assegurar-se que estarien oberts."

Per la seva banda, el 'Wall Street Journal' descriu que la policia espanyola ha fet fora amb l'ús de la força les persones que eren als centres i fa menció a les bales de goma i als "centenars de ferits". El prestigiós 'Politico' dedica un bloc a la situació a Catalunya en el qual ofereix un minut a minut de l'evolució de la votació, es fa ressò de "càrregues policials" i de les reaccions d'alguns líders europeus, com el primer ministre belga, Charles Michel, o el primer ministre d'Eslovènia, Miro Cerar, que han condemnat la violència i han fet una crida al diàleg polític.