Puerto Rico, sense llum 10 dies després del pas del Maria

Els porto-riquenys segueixen, 10 dies després del pas de l'huracà Maria per l'illa, en la foscor pel col·lapse de la infraestructura elèctrica, mentre continua la lluita diària per aconseguir combustible i aliments en una rutina que desespera la població. El governador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, va explicar que els lents avenços es duen a terme gràcies a l'esforç conjunt de les diferents administracions, i va destacar que en aquests moments 9 hospitals, del total de 69 que hi ha a l'illa, tenen electricitat.

El president nord-americà, Donald Trump, va criticar les autoritats porto-riquenyes pel seu «pobre lideratge» en la resposta al devastador pas de l'huracà i va afirmar que «volen que se'ls faci tot» davant la falta de subministrament elèctric i els greus problemes d'accés a combustible i aigua.

En resposta, l'alcaldessa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, va afirmar que l'únic «objectiu» després del pas del cicló per Puerto Rico fa deu dies és «salvar vides», i que no val a badar amb res més. L'alcaldessa va explicar que hi havia gent que s'estava morint perquè no arribaven els camions d'ajuda.