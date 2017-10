Puigdemont denuncia les 'agressions injustificables' de l'Estat

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha denunciat aquest matí la "repressió embogida amb violència injustificable" de l'Estat contra gent "pacíficament concentrada" per defensar l'1 d'octubre. Després de votar en el referèndum d'autodeterminació des de Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany, Puigdemont ha contraposat "les porres contra les urnes" i la "violència contra el civisme".

"Per aquest camí uns avancen cap a una vergonya que els acompanyarà sempre. Els altres ensenyen al món una valentia i un coratge que també ens acompanyarà sempre", ha afegit. Puigdemont també ha lamentat que l'Estat està demostrant que només té "la força i la imposició" com a argument per intentar convèncer els catalans que tenen voluntat de votar i ha denunciat la "covardia dels qui busquen la violència i els recursos de manera il·limitada de l'Estat".

Després Puigdemont s'ha desplaçat fins a Sant Joan de Ramis, on tenia previst votar inicialment, i on també ha criticat "l'ús insjustificat i irracional de la violència" contra qui té el "desig de votar pacíficament". Segons el President, l'Estat ha portat a terme "agressions injustificades" contra els qui "defensaven urnes i paperetes" als col·legis electorals. Per ell, a més, ara "queda clar a ulls de qui no ho tenia clar el que ens estem jugant".



Obre el 73 dels centres de votació

Per la seva banda, el conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha anunciat que el 73% de les meses electorals estan constituïdes i obertes, un total de 4.561. En la segona compareixença de la jornada, Turull ha reclamat a la ciutadania que vagi a votar tot i les imatges de tensió i violència que s'estan veient en alguns punts.

El conseller també ha demanat paciència davant els continus atacs informàtics que està patint el sistema de votació i que està alentint la votació. Ha instat els membres de les meses a contactar amb l'assistència tècnica designada pel Govern. "Fem una apel·lació a la serenitat, que hi és, al civisme, que hi és, i a la paciència, perquè creiem que a ulls de tothom, fàcil fàcil no ens ho posen", ha dit.

El conseller d'Afers Estrangers, Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat, Raül Romeva, ha demanat avui fer "un gest democràtic i massiu" contra la "violència de l'Estat" després de dipositar el seu vot aquest matí al casal cultural Mirasol de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).

"Contra la violència de l'Estat, fem un gest democràtic i pacífic. Sortim massivament i exercim els nostres drets: Votem!", ha escrit el conseller a la xarxa social Twitter, on ha publicat una imatge en la qual apareix dipositant el seu vot a la taula habilitada al local de votació on tenia previst acudir.

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, també ha pogut votar finalment a Cornellà de Terra (Girona), en una taula diferent de la qual inicialment li corresponia.

La Policia Nacional ha desplegat un operatiu per intentar evitar el referèndum de l'1-O, suspès pel Tribunal Constitucional, per a la qual cosa s'han personat als punts de votació on hi havia congregades centenars de persones. La policia ha portat a terme algunes càrregues per accedir als col·legis electorals, trencant-ne vidres i tot, i a més també ha fet diverses càrregues en les quals hi ha hagut ferits.