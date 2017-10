Rajoy defensa la seva actuació a Catalunya: «Hem fet el que havíem de fer, som el Govern d'Espanya»

El cap de l'Executiu, Mariano Rajoy, ha defensat avui la seva actuació i la del Govern a Catalunya i ha anunciat que convocarà totes les forces parlamentàries per "reflexionar junts sobre un futur que haurem d'afrontar junts".

Rajoy ha comparegut al Palau de la Moncloa per fer una declaració institucional en la que ha recalcat que avui no s'ha celebrat un referèndum a Catalunya i també ha anunciat que demanarà la seva compareixença urgent al Congrés dels Diputats.

El president del Govern ha subratllat que els únics responsables i culpables del que ha ocorregut avui a Catalunya són els qui "han promogut la ruptura de la legalitat i de la convivència". "No busquin més culpables, no n'hi ha", ha afirmat.

A més ha dit que avui "ha prevalgut la democràcia" perquè "s'ha complert amb la Constitució", i ha defensat l'actuació del Govern en aquesta jornada convulsa a Catalunya.

"Hem fet el que havíem de fer, som el govern d'Espanya, jo sóc el president i he assumit la meva responsabilitat", ha assenyalat en aquest sentit Rajoy.

De la mateixa manera ha agraït la feina dels jutges i fiscals i de la Policia i la Guàrdia Civil davant l'"atac tan greu a la nostra legalitat" i ha admès que "hagués estat més fàcil per a tots mirar cap a una altra banda", però no ho han fet per "lleialtat" a la democràcia.

Mariano Rajoy ha insistit en la seva declaració que avui s'ha demostrat que l'Estat de dret té "recursos per defensar-se d'un atac tan seriós" com el que s'ha volgut perpetrar amb el referèndum il·legal.

I ha arremès contra el govern de la Generalitat per mantenir endavant un referèndum "il·legal i impossible", provocant així, ha dit, un "atac" a l'Estat de dret sense que li importés "res ni ningú".