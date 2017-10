Referèndum de Catalunya: ANC i Òmnium criden els catalans a la vaga general el 3-O

L'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural han fet avui una crida als catalans a què se sumin a la convocatòria per part de la Taula per la Democràcia, que uneix entitats sobiranistes i sindicats, per portar a terme una "vaga general" el pròxim 3 d'octubre.

En una intervenció davant centenars de persones concentrades en la Plaça de Catalunya de Barcelona, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha qualificat de "dia històric" el viscut a Catalunya: "Avui tot comença. Avui sabem que el poble de Catalunya s'ha expressat a les urnes contra un Estat que ha utilitzat tota la maquinària repressiva perquè no ho poguéssiu fer".

"Us emplacem a què seguiu la consigna de la Taula per la Democràcia que ens emplaça el 3-O a una vaga general, una aturada nacional. Demostrarem que res ni ningú podrà contra institucions catalanes i llibertats. El pròxim 3-O, tothom al carrer", ha assenyalat Cuixart.

El grup impulsor de la Taula per la Democràcia està format, a més d'ANC i Òmnium, per la CCOO i UGT de Catalunya, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP), el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC), la Federació d'Assemblees de Pares i Mares de Catalunya (FaPaC), LaFede.cat-Organitzacions per la Justícia Global, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i Unió de Pagesos.

Cuixart ha agraït als "més de 750 ferits que han donat la cara per la llibertat", com també a tots els ciutadans que han votat, a tot el poble de Catalunya i als Mossos d'Esquadra, per "defensar al poble català, mai no ho oblidarem".

"Veurem culminar el nostre somni, el de la creació d'una república catalana", ha sentenciat Cuixart, mentre que el president de l'ANC, Jordi Sànchez, ha criticat als governants que "han portat a Policia Nacional i Guàrdia Civil a apallissar" ciutadans "amb odi als ulls".

"Hem vist que el 'a per ells' era veritat. Hem vist que Guàrdia Civil i Policia només volien fer mal al poble de Catalunya, hem sentit vergonya per la seva actitud", ha lamentat Sànchez, que s'ha mostrat "content" per haver-se "equivocat" en dir ahir que un milió de votants seria un èxit. "Gràcies per haver-me desmentit", ha reconegut.

I ha demanat al president Carles Puigdemont, i el seu vicepresident Oriol Junqueras: "Ho esperem tot del seu compromís. President, no ens falli. Vénen moments transcendentals en la història del nostre país. Esperem que el compromís d'aquest Govern permeti veure ben aviat el naixement d'una república catalana lliure".