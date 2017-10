Sánchez garanteix que el PSOE «estarà a l'altura» davant una «greu crisi que amenaça la integritat territorial»

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha garantit avui que el seu partit recolzarà l'"estabilitat" del país "a pesar del Govern del PP" i que els socialistes "estaran a l'altura" davant una "greu crisi que amenaça la integritat territorial".

Sense esmentar a Podem, que ha emplaçat al PSOE a sumar forces per desallotjar al PP del Govern per la seva gestió a Catalunya, Sánchez ha insistit que el seu partit defensarà en tot moment l'Estat de dret pesi al PP que "està sent arrossegat per la circumstàncies".

"El temps de la inacció ha acabat", ha alertat el líder del PSOE, que ha reclamat a Rajoy que lideri un nou temps de diàleg entre l'Estat i Catalunya.