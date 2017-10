VÍDEO | Tensió entre Mossos i Guàrdia Civil a les portes d'alguns col·legis electorals

Alguns col·legis electorals han registrat aquest diumenge escenes de tensió no només entre els ciutadans que volien votar en el referèndum d'aquest diumenge sinó entre membres de la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra. En diversos vídeos que circulen per les xarxes socials, es pot veure com la policia espanyola en alguns casos i la Guàrdia Civil en d'altres entren per la força als col·legis, traient-se del davant agents dels Mossos que vetllaven per la seguretat a l'entrada dels col·legis. A més, al Centre Ocupacional del barri de Sant Narcís, a Girona, també s'han produït enfrontaments entre els bombers i la policia espanyola. Sobre aquesta qüestió, els Bombers han qualificat "d'inacceptables" les càrregues policials, en una piulada al Twitter.





#Verguenza La Guardia Civil y los Mossos se enfrentan por la violencia con los manifestantes#RajoyDIMISION pic.twitter.com/MSW7NcpBmE — Subversivos_ (@subversivos_) 1 d´octubre de 2017