Mostra de rebuig a l'actuació policial de l'1-O davant ajuntaments i empreses

En bona part dels Ajuntaments de la Catalunya Central, i també en un bon número d'empreses, treballadors i ciutadans s'han concentrat aquest migdia de dilluns a les 12 del migdia per protestar per la violència policial viscuda durant la jornada del referèndum d'independència de Catalunya i que va deixar 893 ferits, 46 dels quals a les nostres comarques.

La plaça Major de Manresa, plena



A Manresa, la cita ha comptat amb centenars de persones que han omplert la plaça Major, que han cantat els Segadors. També hi ha hagut concentracions a les portes d'empreses com Tous, Ausa o aquest diari mateix. I els Bombers del parc de Manresa han posat junt als vehicles d'emergències. Precisament avui, hi ha hagut una altra concentració amb 300 persones davant els jutjats on hi havia citat a declarar l'alcalde, Valentí Junyent.

Llàgrimes d'emoció entre els 300 concentrats a Berga



A Berga, la concentració ha omplert bona part de la plaça de Sant Pere, també davant de l'Ajuntament. Entre els concentrats llàgrimes d'emoció. La plaça ha esclatat en aplaudiments quan s'han sumat a l'acte bombers amb els seus uniformes. Miquel Sabata de l'ANC ha llegit un manifest de Taula per la Democràcia i , posteriorment l'alcaldessa Montse Venturós n'ha llegit un altre de l'Associacio Catalana de Municipis per la Independència, que ha acabat emocionada.

Posteriorment s'ha cantat Els Segadors i fet crides com "fora les portes d'ocupació" i "independència".

Fonollosa, un dels municipis que va patir les càrregues



Una de les concentracions amb més emotivitat ha estat a Fonollosa on ahir la Guàrdia Civil va carregar contra els veïns que volien votar i va causar tres ferits abans de provocar nombroses destrosses a la casa de la vila per requisar una urna.

700 persones davant del Quercus de Sant Joan



A Sant Joan de Vilatorrada, durant aquest 1-O també es van viure càrregues policials amb diversos ferits. Van ser a l'escola Joncadella i a l'institut Quercus. Precisament en aquest darrer centre, avui s'ha fet una concentració que ha reunit unes 700 persones. Durant l'acte s'ha llançat un missatge de solidaritat amb altres escoles i instituts que també van patir destrosses per part dels agents de policia.

A Sant Fruitós de Bages, l'alcalde Batanés ha llegit un manifest al final de l'acte, que ha comptat amb els alumnes de batxillerat de l'Institut Gerbert d'Aurillac. Prop de 200 persones hi han participat amb cant dels Segadors i crits d'independència.

Mig miler de persones a les portes de la FUB



La Fundació Universitària del Bages i la Clínica Universitària de Manresa s'han sumat a l´aturada general, parant tant l´activitat acadèmica com l´assistencial. Unes 500 persones s´han concentrat davant de l´edifici principal d´UManresa-FUB per condemnar els fets d´aquest diumenge, 1 d´octubre. Durant la concentració, a més d´un minut de silenci, s´ha procedit a la lectura d´un manifest institucional que rebutja ´l´ús desmesurat de la violència en contra de la població i la repressió policial que va impedir el desenvolupament normal de la jornada electoral d´ahir´.

Puigcerdà també es mobilitza davant del consistori



Prop d'un centenar de persones s'han sumat aquest migdia de dilluns davant l'Ajuntament de Puigcerdà, que ja no llueix la bandera espanyola, per mostrar el seu rebuig a la repressió policial exercida aquest diumenge per l'estat espanyol durant la jornada del referèndum i que va deixar 893 ferits.