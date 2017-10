Concentració davant de la comissaria de Via Laietana per rebutjar la brutalitat policial de l'1-O

Unes 350 persones s'han concentrat des d'aquest migdia davant la comissaria de la policia espanyola de la Via Laietana de Barcelona per rebutjar la brutalitat policial de l'1-O, segons les xifres que han ofert des de l'Ajuntament de Barcelona. En un ambient de to pacífic però reivindicatiu, els concentrats criden consignes com 'els nostres avis no es toquen' o 'assassins' separats de la comissaria per un cordó de seguretat que han establert els Mossos d'Esquadra amb furgonetes policials i agents. Durant la concentració, les persones situades en aquest punt barceloní també han tirat avions de paper a la façana de la comissaria.