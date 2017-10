El Saló Eròtic anuncia entrada gratuïta per a Mossos i Bombers per la protecció de la població durant l'1-O

El Saló Eròtic de Barcelona ha anunciat que oferirà l'entrada gratuïta als Mossos d'Esquadra i als Bombers de la Generalitat per la protecció de la població que van fer durant l'1-O. L'organització recorda que l'espot sobre el saló difós la setmana passada ja denunciava la "repressió i censura" de l'Estat i ara lamenta la "injustificable brutalitat policial" exhibida per la Guàrdia Civil i per la policia espanyola durant el referèndum d'autodeterminació de Catalunya. A parer dels organitzadors, la violència "no és mai justificable", i menys, afirmen, "quan s´exerceix contra la població civil, desarmada i pacífica".

A banda, el Saló Eròtic ha tingut un record per als voluntaris, membres d'entitats i ciutadans de totes les edats i condicions "que ahir van prendre els carrers per oposar-se a la repressió i protegir els seus drets".