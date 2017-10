Testimonis expliquen que alguns agents de policia mostraven símptomes d'haver consumit estupefaents

El quart tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Asens, ha explicat aquest dilluns que hi ha testimonis de les càrregues policials de diumenge que han traslladat que alguns agents de policia mostraven símptomes "evidents" d'haver consumit substàncies estupefaents. "No sabem si és cert o no, s'haurà de corroborar", ha afegit Asens en roda de premsa, on ha explicat que l'Ajuntament es personarà en els casos més greus de violència policial que es van produir per aturar el referèndum de l'1 d'octubre. Un cas clar és l'home que va rebre un cop de pilota de goma a l'ull i que corre el risc de perdre la visió. També tenen registrats dos testimonis d'agressions sexuals. El consistori, a més, acompanyarà i assessorarà legalment els afectats en els processos judicials. Hi ha comptabilitzades 302 persones ferides o contusionades.

El 30% de les persones ferides o contusionades diumenge ho van ser a Barcelona, de les quals dues continuen ingressades: un home que va ser operat d'un ull i un altre que va patir un infart a Lleida. Dels 302 afectats, 195 van anar a centres d'atenció primària o hospitals pel seu propi peu i 107 van ser atesos pel SEM en el lloc dels fets o traslladats a centres mèdics. Els serveis mèdics van atendre contusions, ferides, traumes, fractures i atacs d'ansietat.

L'Ajuntament vol ara donar assessorament a tots aquells afectats que vulgui denunciar i per això subratlla que cal tenir un part mèdic i també fotografies de les agressions. Si hi ha imatges gravades, cal conservar el format i el nom original.

Asens subratlla que hi ha imatges on sembla que les forces policials, tot i tenir cobertura judicial, van utilitzar la força sense cap advertència prèvia. El tinent d'alcaldia ha subratllat també que hi ha escenes de tracte vexatori, situacions de pànic, acarnissament i plors, fins i tot amb víctimes vulnerables. L'Ajuntament obrirà un correu especial per rebre relats i denúncies dels ciutadans, que seran assessorats per l'Oficina per la No Discriminació.

L'Ajuntament farà "litigi estratègic", ha dit, o sigui que es personarà en aquells casos més greus de "violència institucional", com el cas d'un home que pot perdre la visió per l'impacte d'una bala de goma.

Asens ha opinat que els agents policials van sortir "amb un ànim més exaltat del que és normal" perquè portaven tancats diversos dies en vaixells i perquè existia també un "clima de tensió i animadversió" alimentat per responsables polítics.



29 escoles amb desperfectes amb una despesa de 104.413 euros



D'altra banda, la tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Laia Ortiz, ha explicat que han comptabilitzat 29 escoles amb desperfectes després de la jornada d'ahir. La despesa prevista extraordinària és de 104.413 euros. Uns 93.000 euros són danys materials en mobiliari, portes, aules, parets o reixes. Uns 10.000 euros són per a neteja extraordinària.

Hi ha quatre escoles on les afectacions han estat més greus i on caldrà destinar 15.000 euros per centre: Ramon Llull, Pau Romeva, Àgora i Els Horts.

Els centres valoraran demanar danys per l'impacte d'una càrrega policial "desproporcionada", ha dit Ortiz.