Vaga general a Catalunya: tota la informació del 3-O

La Taula democràtica i diversos sindicats han convocat una vaga general a Catalunya sota el lema «aturada de país» aquest dimarts 3 d'octubre per protestar contra les actuacions violentes de l'estat espanyol per impedir el referèndum d'autodeterminació de diumenge. En aquest article t'informem dels serveis, establiments i empreses que secunden la vaga. CGT, COS, IAC, Intersindical-CSC són els sindicats que la convoquen, mentre que altres com CCOO i UGT se n'han desmarcat. La recomanació dels sindicats majoritaris és que cada empresa pacti aquesta aturada amb els seus treballadors.

Manresa manté oberta l'OAC i el 010; tanca pàrquings i pavellons



L'Ajuntament de Manresa se sumarà aquest dimarts, 3 d'octubre, a l'aturada general i tancarà totes les instal·lacions municipals. També s'ha previst serveis mínims.



Serveis obriran : Oficina d'Atenció al Ciutadà i Registre General; atenció telefònica 010; Oficina d'Atenció Econòmica; Oficina d'Atenció Tributària; Servei d'enterraments al Cementiri Municipal; Servei de Manteniment i Serveis Socials. També funcionaran els serveis d'atenció domiciliària, de transport adaptat i de menjar a domicili. Igualment, el bus urbà funcionarà en servei de dissabte, que equival aproximadament al 50% del servei dels dies feiners. La Policia Local farà el servei habitual.

Serveis que es tancaran: Totes les instal·lacions esportives, culturals i educatives romandran tancades, així com l'Oficina de Turisme, el Museu Comarcal i el mercat de Puigmercadal. També estaran tancades les instal·lacions de FORUM i els pàrquings Centre Històric, Quatre Cantons i Puigmercadal. No hi haurà servei de recollida de residus, de manera que es recomana no treure les escombraries durant el dia de demà.

Totes les instal·lacions esportives, culturals i educatives romandran tancades, així com l'Oficina de Turisme, el Museu Comarcal i el mercat de Puigmercadal. També estaran tancades les instal·lacions de FORUM i els pàrquings Centre Històric, Quatre Cantons i Puigmercadal. No hi haurà servei de recollida de residus, de manera que es recomana no treure les escombraries durant el dia de demà. El Kursaal suspèn totes les activitats: Manresana d'Equipaments Escènics (MEES), com a mostra de rebuig a la violència de l'1-O, anul·la l'activitat d'aquest dimarts a tots els espais que gestiona: Teatre Kursaal, Teatre Conservatori i Espai Plana de l'Om. Per tant, estaran tancades les oficines, el servei de taquilles (es podrà comprar només per internet), i se suspendran les classes de l'Aula d'Arts Escèniques (tant de teatre com de circ). El Restaurant Kursaal també estarà tancat.

Igualada tanca tots els edificis municipals



El d'Igualada és un dels ajuntaments que també ha anunciat que seguirà la vaga del 3-O i, per tant, romandran tancats tots els edificis administratius de l'ajuntament, els centres cívics, les instal·lacions esportives, les escoles municipals d'Arts i de Música, el teatre municipal i el museu, i també se suspendran tots els serveis municipals i la vigilància de la zona blava. El batlle de la capital de l'Anoia, Marc Castells, ha fet una crida a "sumar-se massivament a aquesta aturada general per la defensa dels drets del país".

Ajuntaments que faran vaga



A la Catalunya Central, a més de Manresa i Igualada, també han anunciat que participaran en l'aturada general els consistoris de Berga, Solsona i Cardona.

Quines botigues no obriran aquest dimarts per la vaga?



L'associació de comerciants de Manresa (UBIC) secunda la vaga, per la qual cosa es seus locals adherits haurien de no obrir. Altres establiments que no aixecaran la persiana aquest 3 d'octubre són els supermercats Bonpreu i les botigues Ametller Origen. En un comunicat, l'empresa diu que segueix la crida de la Taula per la Democràcia i aturarà tota la seva activitat. La decisió afectarà totes les àrees del grup, que són l'agrícola, la producció al seu obrador central i l'obertura de les 90 botigues a Catalunya. Així mateix, l'empresa vol expressar el seu dolor per les persones ferides durant la jornada del referèndum. També dóna suport a la vaga el Grup Àuria d'Igualada.

Hi haurà bancs oberts aquest 3-O?



Banc Sabadell i CaixaBank no se sumen a l'aturada de país que la Taula per la Democràcia ha convocat per al proper 3 d'octubre per condemnar la repressió policial del passat 1 d'octubre. Tot i això, fonts dels dos bancs asseguren que respecten el dret dels treballadors a fer vaga si ho volen. En general, es preveu que les entitats d'estalvi obrin amb normalitat.

Les escoles de Barcelona poden escollir i la ciutat decreta serveis mínims



L'Ajuntament de Barcelona ha decretat serveis mínims, d'una banda, i s'adhereix també a l'aturada convocada per la Taula de la Democràcia. Això voldrà dir que els equipaments municipals no essencials tancaran. És el cas de centres cívics, ludoteques, biblioteques o casals de gent gran, per exemple. En el cas dels centres escolars, serà decisió de cada escola.

També se suspendran actes institucionals i reunions polítiques. "Com a ajuntament ens afegim a aquest clam d'aquesta taula unitària, ens sembla que aquestes respostes unitàries són necessàries. És important la màxima unitat per mostrar rebuig als fets d'ahir, ha opinat el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello.