VÍDEO | Els Hotels de Calella fan fora els 500 policies i guàrdies civils allotjats

Diversos hotels de Calella (Maresme), entre ells el Palmeres, el Catalonia i el Vila, han instat els 500 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a que abandonin les seves instal·lacions després del referèndum suspès pel Tribunal Constitucional celebrat ahir.



Fonts policials han indicat a Efe que en el cas de la Policia Nacional són 250 els agents antiavalots que hauran de buscar-se un altre allotjament mentre es mantingui el dispositiu desplegat a Catalunya.



Segons les mateixes fonts, un grup de persones ha acudit a un dels hotels i la direcció de l'establiment ha donat un ultimàtum als policies perquè a les dotze del migdia abandonessin les seves habitacions.



Amb tot, els agents han decidit deixar els hotels perquè els treballadors, alguns dels quals avui no han acudit al seu lloc, no tinguin problemes i han expressat l'agraïment a tots els empleats per l'atenció que han rebut sempre.



Gimnasos, bars i altres comerços que durant anys s'han afavorit per la presència gairebé contínua a la localitat de forces de seguretat no han permès avui l'entrada als agents.



Fins i tot, alguns d'ells han publicat missatges als seus comptes de les xarxes socials per condemnar l'actuació policial d'ahir en els centres de votació i avisen els policies: "A partir d'avui, a favor d'un dret fonamental com la democràcia, vostè no és benvingut. Segurament molts altres establiments estaran encantats de rebre els seus diners".



Aquesta situació ha estat denunciada també per l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC), que, en un comunicat, a més de relatar el cas dels hotels ha ressaltat l'assetjament i hostilitat contra els guàrdies civils que està provocant "situacions molt difícils en el si familiar de treballadors que fa fins a escasses dates vivien plenament integrats a Catalunya".





Que majos son... no quieren que nos vayamos sin despedirse, tranquilos solo nos mudamos pero muy cerquita ???? pic.twitter.com/AQiv0OV4aS — ??¡ALTO, POLICÍA!?? (@alto_policia) 2 d´octubre de 2017