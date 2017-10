Centres d'ensenyament i comerços, contra la violència

Comerços, empreses, escoles, instituts i universitats de Manresa es van afegir ahir a la protesta que es va convocar al migdia per denunciar l'ús de la violència per part de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil a la jornada de referèndum de l'1-O.



Al carrer Guimerà de Manresa més d'una dotzena de botigues van abaixar les persianes al migdia durant uns minuts. Els dependents es van concentrar a les portes dels comerços. Hi va haver establiments com els bancs que no van tancar, però els treballadors es van concentrar a l'exterior per expressar igualment la seva condemna. L'escena es va repetir en altres punts de la ciutat.



Als instituts de Manresa també es va seguir la convocatòria. Al Lluís de Peguera els alumnes van fer una cadena humana que va envoltar l'edifici. Els estudiants duien pancartes fetes per ells mateixos contra la violència, a favor de la pau i de la democràcia. A l'institut Guillem Catà els alumnes i professors es van concentrar durant uns minuts al pati per rebutjar la violència.



A la Fundació Universitària del Bages (UManresa-FUB) mig miler d'alumnes es van reunir davant de l'edifici principal, on es va llegir un manifest que rebutja «l'ús desmesurat de la violència en contra de la població i la repressió policial que va impedir el desenvolupament normal de la jornada electoral d'ahir». A la protesta s'hi va afegir la UOC-Manresa. Avui no hi haurà classes ni serveis assistencials a la FUB. Tampoc no hi haurà docència a la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), que ahir al migdia va aturar la seva activitat.



També ho va fer la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa. Professors i alumnes es van concentrar al migdia davant l'edifici de les Bases «amb motiu dels episodis de violència, injustificada i injustificable, exercida a Catalunya l'1-O per la Guàrdia Civil i la Policia Nacional», segons un comunicat emès per la UPC. S'expressa «el nostre rebuig, la nostra indignació i la nostra condemna més enèrgica», i es remarca que «més enllà de les diverses posicions polítiques de les persones de la comunitat de la UPC, coincidim a reiterar que l'única via possible en qualsevol conflicte és el diàleg, i no ens cansarem de reivindicar-lo com a única arma legítima de la democràcia».



En centres sanitaris com CAP, la Fundació Althaia o la Fundació Sociosanitària de Manresa hi va haver concentracions de treballadors a l'exterior.