Les escoles del Bages tornen a la normalitat després de l'actuació policial de diumenge

«Després de la resistència pacífica, quan ja havien destrossat cinc portes i vidres, els vaig dir que no trenquessin res més que ja els obriria». D'aquesta manera, el conserge de l'escola Sant Miquel de Castellgalí, Pere Anton Lapeña, va intentar evitar que els cossos policials que diumenge van irrompre al centre amb una actuació «totalment desproporcionada» destrossessin encara més l'equipament. El de Castellgalí va ser un dels quatre centres educatius, juntament amb l'escola Joventut de Callús i l'escola Joncadella i l'institut Quercus de Sant Joan, que van patir les càrregues de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Ahir, es van començar a reparar els danys i les classes van poder començar amb normalitat, tot i el cop emocional.



A Castellgalí, els desperfectes, que ahir al matí ja es van començar a reparar, van afectar sobretot la portes exteriors i algunes d'interiors que van ser ser forçades, i una tanca que els cossos policials van tallar. Lapeña expressava ahir «la sensació d'impotència i desolació» per «la força desmesurada» que van utilitzar en un poble de 2.000 habitants. «Primer van venir trenta-un, formats en columnes de dos, i després van avisar reforços», explicava encara commocionat. «A la cuina fins i tot van obrir el forn », buscant les urnes, que al final no van trobar. «Va ser molt desastrós i no ho oblidarem mai més», deia.



Ahir, l'escola havia tornat a la normalitat i a mig matí els 200 alumnes i les educadores de l'escola van sortir a l'entrada del centre per fer una petita acció de rebuig a la violència. Van desplegar una pancarta on es podia llegir la paraula «democràcia» i van fer uns minuts de silenci que els menuts van respectar escrupolosament, abans de tornar a classe per seguir la jornada lectiva.



L'escola Joventut de Callús va ser un altre dels centres on hi va haver actuacions policials. En el seu cas, però, tot i la càrrega i la confiscació de les urnes, no hi va haver destrosses materials i, per tant, no va dificultar el funcionament de l'escola. També van poder engegar amb normalitat a l'escola Joncadella de Sant Joan, però a causa dels desperfectes els alumnes no van poder entrar per la porta principal. La directora del centre, Dolors Garcia, explicava ahir que l'ambient era « tranquil» tot i la «indignació» pel fets ocorreguts.

Concentració al Quercus



Els prop de 700 estudiants de l'institut Quercus de Sant Joan, un dels centres on diumenge va entrar un dels escamots de la Guàrdia Civil, van sortir ahir al migdia fora del recinte per fer una concentració i expressar el seu rebuig a l'acció policial, davant les paraules «convivència» i «respecte» escrites amb grans lletres. Allà es va llegir un comunicat del claustre de professors de rebuig i condemna «dels fets violents tan greus» del dia abans, i es va subratllar que el centre «va viure el dia més trist de la seva història, ja que va ser atacat brutalment, de manera desproporcionada, i es va fer mal a persones indefenses que simplement volien exercir el seu dret fonamental de llibertat d'expressió». Posteriorment, diferents alumnes del centre van anar expressant-se, recordant els fets succeïts diumenge, es van solidaritzar amb les altres escoles afectades, i van tancar l'acte amb aplaudiments i crits de «democràcia».