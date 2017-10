L'Ajuntament de Berga atura tota l'activitat avui

L'Ajuntament de Berga i tots els serveis que en depenen penjaran el cartell de tancat avui. L'equip de govern de la CUP i els treballadors de l'Ajuntament de Berga reunits en assemblea ahir al migdia, van acordar una proposta unitària «de funcionament de l'ens municipal durant la jornada de vaga general» d'avui. La proposta va ser posada a debat en una trobada ciutadana inèdita convocada per a anit a la plaça de Sant Pere davant del consistori, que va aplegar un miler de persones. Aquesta trobada s'emmarcava en les assemblees obertes que es van convocar «de forma espontània a les places de les ciutats d'arreu del Principat de Catalunya» com a resposta a les agressions policials ocorregudes a Catalunya durant el referèndum de l'1 d'octubre.



La casa consistorial tancarà portes igual que les de l'empresa municipal BRG Progrés. L'Ajuntament només prestarà determinats serveis mínims a la neteja viària i de recollida d'escombraries en les àrees de vulnerabilitat sanitària i es mantindrà l'activitat d'atenció domiciliària o la seguretat a la via pública. Se suspenen els serveis de bus urbà, la zona blava estarà tancada (no es cobrarà per aparcar), la biblioteca, l'escola bressol, l'arxiu històric, l'escola de música, el teatre i el centre esportiu municipal El Tossalet (on a més hi ha tancament patronal) i tots els equipaments municipals esportius romandran tancats. El servei d'aigües només actuarà per emergències. L'Hospital Sant Bernabé atendrà les urgències i el personal ingressat però no les consultes, que s'han reprogramat.



Per a avui, a Berga hi ha convocada una manifestació a les 10 a la plaça de Sant Joan i una tractorada a 2/4 d'11 al Vall. I una concentració davant de l'ajuntament a les 6 de la tarda com les que es faran a la resta del país.