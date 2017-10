L'alt comissionat de l'ONU per als drets humans demana una investigació

L'alt comissionat de l'ONU per als Drets Humans, Zeid Ra'ad A l'Hussein, es va mostrar molt «pertorbat» per la violència a Catalunya i demana una investigació independent i imparcial dels fets. «Estic molt pertorbat per la violència a Catalunya diumenge. Amb centenars de persones ferides, insto les autoritats espanyoles que s'assegurin una investigació rigorosa, independent i imparcial sobre tots els actes de violència», va afirmar. «Les respostes de la policia han de ser sempre proporcionades i necessàries», va afegir el màxim responsable de drets humans de l'ONU. «Crec fermament que la situació actual s'hauria de resoldre a través del diàleg polític, amb total respecte a les llibertats democràtiques», va suggerir Zeid, que va fer un «crida» al govern espanyol perquè «sense demora» accepti les peticions de visites dels experts en drets humans de l'ONU que ho desitgin, sense especificar-ne cap dels més de mig centenar existents.