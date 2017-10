L'empresa familiar constata una millora de l'economia

L'Institut d'Empresa Familiar (IEF) constata una millora de la situació econòmica segons l'enquesta interactiva que va publicar ahir en la inauguració del seu congrés, que es va iniciar ahir i se celebra fins avui a Toledo.

Segons l'enquesta, les empreses valoren amb un 6,22 sobre 10 la situació econòmica actual, mentre que fa un any la valoraven amb un 5,31, justament la mateixa puntuació que el 2015. Un any abans, les empreses suspenien la situació de l'economia amb 4,26. Pel que fa a l'evolució futura, el 7% creuen que hi haurà un creixement ràpid de l'economia amb una intensa creació d'ocupació, mentre que el 82% opina que el creixement de l'activitat serà moderat amb una limitada creació d'ocupació. En aquesta línia, en l'acte d'obertura del congrés, el president de l'Institut d'Empresa Familiar, Ignacio Osborne, va destacar que la situació econòmica ha millorat i que s'ha recuperat la confiança en l'economia.

D'altra banda, Osborne també va destacar la importància de les reformes. «Quan es porten a terme les reformes adequades, les empreses responem, invertim i creem ocupació», va dir Osborne, que va remarcar aquest últim punt: «Sí, som les empreses les que creem ocupació. Les que existim des de fa anys i les de nova creació. Moltes vegades es parla en abstracte i es diu que s'han creat 500.000 llocs de treball, i no s'han creat sols, els hem creat les empreses gràcies al fet que han millorat les condicions en les quals treballem».

En aquest mateix sentit, va destacar la importància de disposar d'«un bon marc de relacions econòmiques, legals i administratives que generin seguretat i confiança per poder invertir a llarg termini» i per il·lustrar aquesta asseveració va posar l'exemple de l'arbre que serveix de símbol a l'IEF: «Una empresa és igual que un arbre; si no té les condicions adequades, és impossible que creixi. I quan no creix, normalment no dóna fruits i acaba morint».

«Les empreses -va assegurar Osborne- som la pedra angular de l'economia, les que fem que l'economia creixi, les que creem ocupació, les que generem ingressos per a l'Administració Pública i les que permetem garantir la sostenibilitat del nostre sistema de protecció social. I només demanem que se'ns escolti, per poder explicar millor com funciona l'economia real, en un món cada vegada més competitiu».