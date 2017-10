Puigdemont reclama la mediació internacional i la retirada d'efectius policials

El President de la Generalitat, Carles Puigdemont, va demanar ahir establir una «mediació internacional» per abordar el conflicte català i va exigir la «retirada de tots els efectius policials» destinats aquests dies a Catalunya per l'Estat per impedir la celebració de l'1-O, suspès pel TC.



Després d'una reunió extraordinària del Govern convocada després de les càrregues policials de diumenge, Puigdemont va denunciar els «greus actes de violència» protagonitzats per «comandos de la por» de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil desplegats per tot el territori de Catalunya. Puigdemont es va referir específicament al dispositiu de l'1-O -no als agents instal·lats permanentment al territori- i va dir: «No som responsables de l'operatiu policial que ha omplert de sang aquest diumenge».



Puigdemont va indicar que la reclamada mediació internacional pot venir de diferents àmbits especialitzats en la resolució de conflictes, encara que «és evident que la Unió Europea ha d'apadrinar» aquest procés, perquè ha de «deixar de mirar cap a un altre costat» davant les «violacions» de la carta europea de drets fonamentals, perquè ja no és només un assumpte intern, sinó un «assumpte europeu». Va admetre en tot cas que la UE «formalment no pot fer la mediació però sí que l'ha d'apadrinar», i va assegurar que «no falten candidats» per liderar-la, encara que no va donar noms. Amb tot, la diputada de la CUP Anna Gabriel va negar ahir que la UE tingui «categoria» per exercir de mediador entre la Generalitat i l'Estat ja que «ha tolerat la salvatjada policial» de diumenge.



Puigdemont va circumscriure la mediació en l'objectiu de «restablir la normalitat institucional alterada per la violència» a resultes de la intervenció policial. «És evident que les coses no poden continuar així», va afegir el President, que va dir que és «irrenunciable la mediació com ho era abans el diàleg». No obstant això, Puigdemont no va aclarir si dins d'aquesta mediació es podria obrir una negociació que inclogués un altre referèndum acordat amb més garanties que el de diumenge o ajornar una eventual declaració d'independència.



Puigdemont va afirmar que el referèndum «naturalment que és vàlid i vinculant», de manera que té el «deure d'implementar-ne els resultats». Segons l'article 4.4 de la Llei del referèndum, aprovada pel Parlament i suspesa pel Tribunal Constitucional, en cas de victòria del sí, «dins dels dos dies següents a la proclamació dels resultats per part de la Sindicatura Electoral, celebrarà una sessió ordinària per efectuar la declaració formal de la independència de Catalunya». Però Puigdemont va remarcar que encara no hi ha «els resultats definitius» del referèndum i que el termini de 48 hores s'iniciaria quan estiguin a punt, sense especificar quan passarà això ni aclarir qui els certificarà, ja que els membres de la Sindicatura Electoral van renunciar abans de l'1-O per les sancions del Tribunal Constitucional. En tot cas, el President català va deixar clar que «correspon al Parlament» fixar el ple en el qual eventualment es procediria a declarar la independència, però va remarcar que de moment ni ell ni el seu Govern estan declarant-la.