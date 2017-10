Rebuig massiu a l'actuació policial per l'1-O

A Manresa, la cita va omplir la plaça Major. La concentració no es va fer a les 12 per donar temps a l'alcalde Valentí Junyent a ser-hi present. Junyent havia hagut d'anar a declarar per haver donat suport a la convocatòria de l'1 d'octubre, com ho han fet més de 700 alcaldes d'arreu de Catalunya (vegeu pàg. 8). L'acte va acabar amb l'himne d'Els Segadors i crits de «Els carrers seran sempre nostres».



A la plaça també hi van ser presents càrrecs electes del País Basc, com ara diversos regidors del municipi d'Errenteria, que van participar com a observadors del referèndum d'autodeterminació convidats per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). En assabentar-se durant la jornada electoral que l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, era el primer alcalde citat a declarar per la Fiscalia després del referèndum, van decidir tornar a la ciutat, juntament amb l'alcalde i la resta de regidors de l'equip de govern, per donar-li suport davant dels jutjats i assistir a la concentració posterior a la plaça Major.



L'alcalde i els regidors de l'equip de govern d'Errenteria, municipi de prop de 40.000 habitants situat a pocs quilòmetres de Sant Sebastià, van ser presents a la concentració a la plaça Major, per mostrar el rebuig a la violència emprada diumenge per les forces de seguretat de l'estat durant el referèndum.



Posteriorment, van fer una breu visita a l'ajuntament, on els va rebre l'alcalde Valentí Junyent i el primer tinent d'alcalde, Marc Aloy, al despatx d'alcaldia. Tot seguit van visitar el saló de sessions, on es van interessar per la commemoració del 125è aniversari de les Bases de Manresa.



També hi va haver concentracions a les portes d'empreses com Tous, Ausa o en aquest diari mateix, per exemple.



Alumnes del Guillem Catà van fer una aturada excepcional per destinar una estona compartida al pati com a rebuig dels episodis de violència de diumenge. Els alumnes van llegir un manifest en què deien que estaven «convençuts que les persones, totes les persones, tenim el dret a decidir, i que cap dret es pot trepitjar ni menystenir. I encara menys, de manera forçada i violenta».