Rivera demana que el govern espanyol activi l'article 155 de la Constitució per convocar eleccions autonòmiques a Catalunya

El president de Ciutadans, Albert Rivera, va demanar ahir al president del govern, Mariano Rajoy, que apliqui l'article 155 de la Constitució, que suposa suspendre l'autonomia de Catalu-nya, per així convocar eleccions autonòmiques i «deixar d'estar segrestats per aquest cop a la democràcia».



Rivera es va manifestar fins i tot partidari d'activar aquest recurs constitucional abans que es produeixi la declaració unilateral d'independència que, segons ell, aprovarà el Parlament en les pròximes 72 hores, va dir després de reunir-se durant una hora i quart amb Rajoy al Palau la Moncloa. I si s'aprovés aquesta declaració, gràcies al 155 estaria en vigor el mínim temps possible.



Va assenyalar que es tracta d'una «proposta nítida, clara i concreta i la més democràtica de totes» per «tornar la veu» a la ciutadania de Catalunya i va subratllar que si es fa immediatament podria evitar la declaració unilateral d'independència que persegueix el President de la Generalitat, Carles Puigdemont. Rivera va explicar que aquestes autonòmiques ha de convocar-les el govern espanyol perquè tots els catalans puguin anar a votar per «contestar el colpisme amb més democràcia i amb urnes de veritat», i fer-ho «amb calma i serenitat». Rivera va assegurar que Rajoy li va contestar que està «estudiant vies per aturar la declaració d'independència» unilateral. Va insistir a demanar al president del govern que «actuï com més aviat millor» per aturar aquest procés, perquè té la responsabilitat i la legitimitat per «reconstruir l'ordre constitucional» a Catalunya.