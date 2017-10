Tres detinguts relacionats amb tres cadàvers de Dos Hermanas

La Policia intenta aclarir el grau d'implicació de tres detinguts amb els cossos d'un home, una dona i una nena que van aparèixer ahir enterrats en sosa càustica a Dos Hermanas. A l'espera de l'autòpsia, podrien ser els dels desapareguts Sandra Capitán, la seva filla Lucía, de 6 anys, i la seva parella.

Fonts del cas van confirmar que els cossos corresponen a un home, una dona i una nena, i el delegat del govern, Antonio Sanz, va assenyalar que tot apunta que es tracta de Sandra, la seva filla i la seva actual parella, desapareguts el 17 de setembre del seu domicili al barri sevillà de Bellavista.

Els familiars de les víctimes encara no les han identificat, a causa del seu deteriorat estat. Segons les fonts, podrien haver mort el mateix dia de la desaparició, i el seu avançat estat de descomposició ha estat agreujat per la sosa càustica usada per ocultar-los en un pou cec.

Els cossos van aparèixer diumenge, l'últim la matinada de dilluns, després de l'excavació feta per la Policia Científica i la Unitat Militar d'Emergència al pati d'un habitatge a la barriada de Cerro Blanco de Dos Hermanas. La declaració d'un dels detinguts va portar a aquesta casa, on les restes van ser trobades enterrades en sosa càustica.