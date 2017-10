La violència de la policia deixa un total de 893 ferits

Quatre persones, dues en estat greu, seguien ahir hospitalitzades del total de 893 que van quedar ferides o contusionades després de les càrregues i intervencions policials durant la jornada de l'1-O a Catalunya.



Segons el departament de Salut de la Generalitat, el recompte final de persones ateses per serveis mèdics diumenge com a conseqüència de les càrregues policials puja a 893 ferits, contusionats i amb atacs d'ansietat. D'aquestes, només quatre estaven ahir hospitalitzades, dues en estat greu però estable, una a l'hospital de Sant Pau de Barcelona, com a conseqüència d'una ferida en un ull producte possiblement de l'impacte d'una pilota de goma.