ACM i AMI promouen mocions locals per declarar Millo persona no grata

L'Associació Catalana de Municipis (ACM) i l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) han remès a tots els ajuntaments catalans un model de moció en la qual es demana la "dimissió" del delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, i es proposa declarar-lo "persona no grata".

La moció planteja que els ajuntaments expressin un condemna "enèrgica, alta i clara" de "tota la violència injustificada generada per l'Estat espanyol" contra els veïns de pobles i ciutats de Catalunya el passat 1-O.

A més de mostrar el seu suport als ferits per les càrregues policials de l'1-O, en la moció s'exigeix la "retirada dels efectius" de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil enviats a Catalunya per impedir el referèndum i es reclama que el Govern de l'Estat que "assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials conseqüència d'aquesta brutal repressió".

El text remès per l'ACM i l'AMI demana la dimissió de Millo com "un dels principals responsables per l'actuació violenta i desproporcionada dels cossos policials espanyols" i proposa "declarar-lo persona no grata" als municipis on sigui aprovada la moció.

També es demana la mediació i el suport de les institucions europees i internacionals i se subratlla que els municipis catalans i els seus càrrecs electes "estaran al costat del que decideixin" el Govern i el Parlament.