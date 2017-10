Tots els grups a l'Eurocambra reclamen «diàleg» amb Catalunya però disten sobre el paper de la UE

El debat al Ple del Parlament Europeu sobre els esdeveniments del diumenge 1 d'octubre a Catalunya ha evidenciat la divergència de posicions dels grups sobre com resoldre la situació i si la UE ha de tenir-hi un rol actiu. El president del Partit Popular Europeu a l'Eurocambra, Manfred Weber, ha assegurat que el conflicte "només es pot resoldre a l'estat espanyol" i ha fet una crida al diàleg "pacífic" per evitar "més escalades". També ha demanat a les autoritats catalanes "no fer passos irreversibles" i ha avisat que "qui deixa Espanya, deixa també la UE". De la seva banda, el líder de grup dels Socialistes i Demòcrates, Gianni Pittella, ha assegurat que "cal un nou començament" i ha avisat que una declaració unilateral d'independència seria "una provocació" i podria desencadenar "nous desastres".

Pittella s'ha dirigit també a Rajoy perquè "amb la resta d'autoritats espanyoles" posin en marxa un diàleg "per una Espanya forta amb realitats internes". El president del grup dels liberals, Guy Verhofstadt, ha afirmat que "hi ha d'haver diàleg" i ha valorat que una declaració d'independència seria "totalment irresponsable". La copresidenta dels Verds/ALE, Ska Keller, ha recordat a la Comissió Europea que, com a guardiana dels tractats, "és la seva obligació oferir-se i mediar" i ha instat els governs espanyol i català a acceptar la mediació.