La concentració i manifestació de Berga supera les xifres de la Patum

La plaça de Sant Pere de Berga es va omplir de gent com mai. Més que per Patum, perquè a l'interior de la plaça estava completament ple i als carrers que hi menen hi havia un tap, també atapeïts. Als carrers de l'entorn com ara el dels Àngels, la plaça del Doctor Saló i el Buxadé tampoc no s'hi cabia. Si la capacitat màxima per Patum es diu que ha de ser al voltant de les 6.000 persones, ahir n'hi havia moltes més.



La gentada que va acudir a la protesta d'ahir a la tarda es va veure, també, de manera molt clara quan la multitud que era a la plaça i entorn va començar a desfilar en una manifestació improvisada cap a la caserna de la Guàrdia Civil. El passeig del Vall es va omplir totalment en una riuada que baixava des de la plaça Sant Pere, en una imatge que a Berga no es recorda. A Berga hi viuen al voltant d'unes 16.000 persones i en el conjunt de la comarca, 39.000, el que pot donar una magnitud de la massiva participació.



I els berguedans van arribar fins a les portes de la Guàrdia Civil per expressar davant dels agents que el moviment que es viu aquests dies a Catalunya (i els dar-rers anys) és absolutament pacífic. Mans alçades, i 5 minuts de silenci. Una protesta impactant, però serena i sense incidents.



La concentració s'havia iniciat a la plaça amb la lectura d'un manifest, a càrrec de Montse Soler, d'Òmnium, el mateix que s'havia acordat per a totes les poblacions del país. Una lectura que va ser altament aplaudida. Es van fer diferents càntics i exclamar lemes diversos i es van sentir Els segadors, però al Berguedà es va introduir un nou element que fins ara havia passat una mica desapercebut en les manifestacions: l'Associació de Dones del Berguedà va llegir un manifest en contra de les agressions sexistes de què van ser objecte algunes de les dones participants en les manifestacions. Un fet comentat per les afectades però que no ha aconseguit tenir gaire protagonisme en les accions de protesta.



A la manifestació que es va fer ahir a la tarda hi havia diferents protagonistes polítics de la comarca, liderats per l'alcaldessa de Berga, la cupaire Montse Venturós, que estava acompanyada pel president del Consell Comarcal del Berguedà i alcalde de Gironella, David Font. També hi havia Jesús Calderer, alcalde de Cercs, i Josep Maria Altarriba, de Puig-reig, entre altres representants polítics.

Solsona també omple



Com a la majoria de poblacions, els veïns de Solsona també parlaven ahir de manifestació mai vista. La concentració de la tarda va acabar davant de caserna de la Guàrdia Civil. L'aturada també va tenir un amplíssim seguiment.