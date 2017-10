Cridar a declarar per sedició a les entitats «amplia la base» de l'independentisme, segons Turull

El conseller de la Presidència i portaveu del Govern, Jordi Turull, ha considerat aquest dimecres que cridar els responsables de l´ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, a declarar per sedició davant la justícia tindrà una "reacció" que suposarà "ampliar la base de gent que diu que amb aquest Estat no hi ha res a fer". A més, en una entrevista a TV3, el conseller ha qualificat "d´inaudit" que es pugui imputar aquest delicte a dues entitats com aquestes, que creu que "són l´enveja del món, tant per la quantia com per l´actitud" de les mobilitzacions. De la mateixa manera, ha confirmat que el major del Mossos d´Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha estat citat pel mateix, però ha preferit no valorar-ho i ho ha deixat en mans del Departament d´Interior i del cos policial.