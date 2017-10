La CUP recalca que el Parlament declararà la independència en el ple de dilluns

La presidenta del grup parlamentari de la CUP, Mireia Boya, ha subratllat avui que en el ple del Parlament de dilluns que ve és per "declarar la independència de Catalunya" i ha cridat a mantenir aquesta acció fins i tot si es fessin detencions de membres del Parlament i del Govern en els pròxims dies.

JxSí i la CUP han demanat avui a la Mesa que dilluns es faci un ple amb una compareixença del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, amb la finalitat que expliqui els "efectes" del resultat del referèndum de l'1 d'octubre, segons fonts parlamentàries. En una roda de premsa, Boya ha subratllat que aquest ple extraordinari de dilluns és per "valorar els resultats del referèndum i materialitzar les conseqüències, és a dir, per declarar la independència de Catalunya o, dit d'una altra manera, per proclamar la república catalana independent". Una declaració que s'està parlant amb JxSí i que encara "no està tancada", ha afegit Boya.

Ha dit que contemplen l'escenari d'aplicació de l'article 155 de la Constitució i que estan "preparats per encaixar-ho", i ha subratllat que, encara que hi hagi detencions, "en cap cas frenaran la declaració d'independència del dia 9, que ha de fer obligatòriament el Parlament".