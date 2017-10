Fonollosa viu un emotiu matí de suport de la comarca

Fonollosa va tornar a viure ahir al matí moments de molta emotivitat. Des que diumenge va rebre la violenta acció de la Guàrdia civil amb la pretesa voluntat d'emportar-se un botí que ja tenien (primer van trobar on els veïns havien amagat l'urna i després van entrar a cop de porra a la seu electoral del consistori), l'Ajuntament no ha parat de rebre mostres de suport. Ahir al matí, desenes de persones es van tornar a concentrar davant de la casa gran, i entre aquestes, més d'un centenar d'ADF i tractors.



Les ADF del Bages van fer ahir el seu homenatge al poble, tenint en compte que el local de l'ADF d'aquest municipi també va patir destrosses per l'acció policial. A més a més, també hi havia representants de l'ANC de diferents assemblees, com la de Manresa.



Dilluns, Fonollosa ja havia celebrat un concorregut acte en què es va fer evident la unitat de la població i el rebuig a la violenta acció. I a la nit, un grup de persones de Sant Feliu de Codines va convidar a paella els veïns del poble, en una mostra de solidaritat amb els agredits.