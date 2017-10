El Kurdistan iraquià conclou els preparatius per a les eleccions

L'organisme electoral del Kurdistan iraquià va anunciar ahir que ha acabat tots els preparatius per a les eleccions regionals previstes per a l'1 de novembre, després del referèndum d'independència celebrat el 25 de setembre passat.

Les eleccions presidencials i parlamentàries se celebraran l'1 de novembre i no el 6 d'aquest mes, com estava previst inicialment, segons un comunicat del cap del Comitè Electoral, Hendrin Mohammed. El president regional, Massud Barzani, encara no ha aclarit si intentarà optar a un nou mandat per mantenir-se en el càrrec que ocupa des del 2005.

D'altra banda, el partit kurd del Moviment del Canvi (Goran), opositor al president del govern del Kurdistan, va presentar ahir un candidat per a les eleccions presidencials, el primer i únic fins ara. Un membre de Departament d'Eleccions de l'agrupació política, Blen Ismail, va dir a Efe que havien triat Mohamed Taufiq Rahim, un dels líders del grup, per ser el seu candidat en els pròxims comicis.

Els partits polítics tenen de termini per presentar les seves llistes fins divendres que ve i la campanya electoral començarà el 15 d'octubre. Les eleccions autonòmiques són previstes des del juny passat, quan Barzani va convocar el referèndum d'independència, que es va celebrar el 25 de setembre amb l'oposició del govern iraquià, fet que ha desencadenat una crisi amb Bagdad i els països veïns.

El referèndum va tenir una participació del 72% i el 92% dels vots van ser favorables a la secessió.