La propietat de l'hotel del Bruc fa marxar els guàrdies civils hostatjats

Una cinquantena de guàrdies civils que s'allotjaven a l'hotel del Bruc van abandonar ahir al migdia la instal·lació. La pressió perquè no ocupin allotjaments que no siguin les casernes ha crescut des dels incidents de diumenge. En el moment de la sortida hi havia unes 500 persones concentrades per exigir la seva marxa. Entre els concentrats hi havia una nombrosa representació de membres d'ADF. Els agents van deixar les habitacions a petició de la direcció de l'hotel. És una decisió que han pres altres hotelers del país, com ara a Calella, on també hi havia agents de la Guàrdia Civil allotjats.



«Els hem dit que havien de marxar per tot el que ha passat. Pensem que no havien d'estar més aquí», ha explicat a Regió7 la responsable de l'establiment hoteler, Dolors Vives, referint-se a la brutalitat policial que la Guàrdia Civil va mostrar diumenge en nombrosos col·legis electorals de Catalu-nya. «Els ho vam demanar ahir al matí, però no han pogut marxar fins avui», va explicar, i va afegir que desconeix la seva nova destinació.



Aquesta situació d'hotelers que indiquen als seus estadants que no s'hi poden quedar més ha provocat reaccions de la Fiscalia Provincial de Barcelona i del govern de l'Estat. Fiscalia va ordenar obrir una investigació per un possible delicte d'odi i discriminació pels casos d'expulsió dels agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil dels hotels de Calella i Pineda de Mar. El Bruc està en la mateixa situació, però va arribar més tard.



La fiscal en cap de Barcelona, Ana M. Magaldi, ho ha encarregat al fiscal especial per delictes d'odi Miguel Ángel Aguilar, que, al seu torn, ja ha sol·licitat a una unitat adscrita del cos de la policia espanyola que reculli informació. L'escrit precisa que es podrien haver produït amenaces i coaccions als propietaris dels hotels per part dels ajuntaments, amb l'objectiu d'obligar-los a abandonar les instal·lacions.



El decret del fiscal recull que les xarxes socials estan difonent un document en què el gerent de l'hotel hauria afirmat que, després de reunir-se amb els responsables de l'Ajuntament de Pineda, es veien obligats a desallotjar els agents davant «l'amenaça de tancar-los els hotels durant cinc anys».



Per contra, l'Ajuntament de Pineda de Mar i els hotels Checkin Mont-palau i Checkin Pineda han emès un comunicat conjunt assegurant que la decisió d'avançar dos dies la sortida dels agents de la Policia Nacional allotjats als establiments respon a raons de seguretat i té per objectiu «garantir la convivència» al municipi.



Concretament, manifesten que en una reunió amb representants del govern municipal i la cadena hotelera es va acordar «de mutu acord» que la sortida es produiria en el transcurs de dimarts. «En cap cas hi ha hagut cap mesura de pressió a l'hora de prendre aquesta decisió i desmentim que l'Ajuntament hagi amenaçat l'establiment hoteler amb el tancament», van precisat en un comunicat.

Zoido diu que no marxaran



Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, va advertir que els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil no abandonaran els hotels en què hi hagi «un contracte en vigor». En aquest sentit, va acusar el President de la Generalitat, Carles Puigdemont, d'incitar a actes d'odi que «exigeixen una condemna per part de tots els demòcrates» i creu que la Generalitat empeny la ciutadania «a l'abisme» i fomenta «la rebel·lió als carrers». El mateix ministre va afirmar que els actes «d'assetjament» a policies i guàrdies civils després de les càr-regues de l'1-O s'han de qualificar «d'odi i totalitarisme» i ha afegit que són «inacceptables». Per això, va dir que tindran «la corresponent resposta jurídica d'un estat de dret».



En una declaració institucional, va mostrar el suport a tots els efectius i va acusar Puigdemont de ser el responsable dels «actes tumultuaris» que hi ha a Catalunya. «Puigdemont està empenyent la societat cap a un precipici i anima a la rebel·lió als carrers», va declarar el ministre.



Per això, va alertar que el ministeri prendrà «totes les mesures necessàries per frenar els actes d'assetjament». Ahir, coincidint amb l'aturada general a Catalunya per les càrregues policials, el ministre es va reunir a la Moncloa amb el president del govern espanyol, Mariano Rajoy.