Punxen les rodes de tots els cotxes aparcats al carrer a Verges, el poble natal de Lluís Llach

Els veïns de Verges s'han trobat les rodes de tots els cotxes aparcats al carrer punxades. De matinada, uns desconeguts han rebentat de manera indiscriminada els pneumàtics dels vehicles i, ara, la gent s'està organitzant per intentar portar a la feina aquells veïns afectats. Verges, governat per la CUP, és el poble natal del diputat de JxSí i cantant Lluís Llach, autor de cançons com 'L'Estaca'.

Precisament, després que l'alcalde Ignasi Sabater l'hagi informat de l'acció vandàlica, Llach ha fet un tuit on expressa "tot el suport a la gent" del seu poble. En aquest municipi, s'han vist afectats entre 150 i 200 cotxes. El de Verges, però, no ha estat un cas aïllat a la demarcació.

A Medinyà, al Gironès, els veïns del carrer Doctor Fleming també s'han despertat amb les rodes punxades dels cotxes que hi havia aparcats allà. En total, quinze vehicles (dels quals, a un d'ells li han rebentat les quatre rodes i, a la resta, dues). Medinyà va convertir-se en el municipi 222 de les comarques gironines, però la setmana passada el Tribunal Constitucional va anul·lar la llei que l'independitzava de Sant Julià de Ramis.

Les accions també s'han repetit la Sarrià de Ter i a Tallada d'Empordà, al Baix Empordà hi ha aparegut un cotxe amb una roda punxada i s'està investigant si té relació.