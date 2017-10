Trump diu que el tiroteig va ser obra d'un «dement» i eludeix parlar d'armes

El president dels Estats Units, Donald Trump, va dir ahir que el tiroteig de diumenge a Las Vegas, amb 59 morts i més de 500 ferits, va ser obra d'«un home dement» i va evitar de nou parlar del control de les armes de foc en el país. En unes breus declaracions abans de viatjar a Puerto Rico, Trump va descriure l'atacant com «un home malalt», «un home dement», «amb un munt de problemes, m'imagino», sense esmentar que es van trobar 23 armes de foc a l'habitació de l'hotel des d'on va disparar contra els assistents a un concert. «Es tracta d'un individu molt malalt», va concloure Trump, i i així evitava un cop més condemnar o simplement referir-se a la violència per armes de foc, en la mateixa línia de les seves declaracions de dilluns. El president va preferir centrar-se a defensar l'actuació de la policia, un missatge freqüent en ell, i va qualificar de «miracle» la seva «ràpida» resposta a l'incident.

Stephen Paddock, un home blanc de 64 anys, va obrir foc diumenge a la nit des de la finestra de la seva habitació al pis 32 de l'hotel Mandalay Bay contra una multitud de més de 22.000 persones que assistien al carrer a un concert a l'aire lliure del festival country Route 91 Harvest. Els agents van trobar un total de 42 armes entre la seva casa de Mesquite, a uns 130 quilòmetres del lloc dels fets, i l'habitació de l'hotel on s'allotjava. No obstant això, en la seva declaració de dilluns des de la Casa Blanca, Trump es va limitar a condemnar el succés com «un acte de pura maldat» sense esmentar en cap moment la paraula «arma».

En una roda de premsa poc després d'aquesta compareixença, la portaveu presidencial, Sarah Sanders, va dir que és «prematur» parlar de legislació per augmentar el control d'armes i va opinar que aquest debat es pot tenir més endavant, encara que Trump, va recordar, és « un ferri defensor» del dret a portar armes. Nombrosos legisladors demòcrates van demanar dilluns als republicans que deixin de bloquejar les lleis per al control d'armes després del tiroteig de Las Vegas, que es va cometre amb una arma de foc molt potent, i l'autor tenia tot un arsenal amb ell. Trump, que des de la campanya electoral del 2016 s'ha alineat amb la posició de l'Associació Nacional del Rifle (NRA, per les sigles en anglès), contrària a més control d'armes, no ha fet cap referència a aquest tema en les seves diferents declaracions sobre el tràgic succés, el tiroteig més mortífer de la història moderna dels EUA.

D'altra banda, ahir es va saber que Stephen Paddock va transferir 100.000 dòlars la setmana passada a un compte a Filipines, el país d'on és la seva parella , Marilou Danley. Segons l'NBC, Danley es trobava a Filipines quan Paddock va obrir foc sobre els 22.000 assistents que gaudien d'un festival a l'aire lliure de música country, però per ara es desconeix si els diners enviats eren per a ella o per a la seva família. Danley, de 62 anys, havia viatjat a Hong Kong el 25 de setembre, tres dies abans que Paddock ingressés a la seva habitació de l'hotel Mandalay Bay, des d'on va disparar.