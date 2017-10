Unes 300 persones rebutgen a Sant Boi que els policies s'allotgin a la seva caserna

Unes 300 persones s'han manifestat a Sant Boi de Llobregat per rebutjar que agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil s'allotgin a la caserna de Santa Eulalia d'aquesta ciutat barcelonina, on el govern del PSC també ha censurat la presència policial.



La marxa ha començat passades les 19:00 hores a l'Ajuntament de la ciutat, des d'on els manifestants s'han dirigit en marxa lenta fins a la caserna, on has dipositat clavells a la porta i un cartell amb el lema "que se'n vagin".



Allà, els esperaven el mateix nombre de manifestants a favor de la unitat d'Espanya i de la presència policial a Sant Boi al crit de "a por ellos" i "jo sóc espanyol".





Los soberanistas, en silencio y con los brazos en alto, se han encontrado con gritos de "A por ellos" y "Puigdemont al paredón". #SantBoi pic.twitter.com/TVk5fSVyWE — Guillem Andrés (@Guillem_Andres) 5 d´octubre de 2017

En cap moment hi ha hagut conflicte atès que la policia ja tenia per endavant preparat un dispositiu de seguretat per evitar que els manifestants de les dues concentracions coincidissin en un mateix espai.Ahir, el Ministeri de Defensa va enviar a aquestes instal·lacions, habitualment poc actives, lliteres, cuines, dutxes i taquilles davant la possibilitat que membres de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat haguessin d'allotjar-se en les esmentades instal·lacions, si bé ha precisat que no es tracta d'un desplegament d'efectius.L'alcaldessa, Lluïsa Moret, va rebutjar aquesta presència: "D'acord amb el compromís històric de Sant Boi com a ciutat de Pau, des del govern municipal volem manifestar la nostra disconformitat amb la possible presència policial a la caserna".